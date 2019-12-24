Из Самары в Баку откроется новый рейс

24 декабря 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Из Самары в Баку открывается новый рейс, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

«Новый рейс будет добавлен в расписание с 15 января.Продолжительность перелета из Самары в Баку составит всего один час и 50 минут», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечено, что самолеты будут летать в Баку один раз в неделю, по средам. Рейс будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».

Отметим, что в настоящий момент авиакомпания «ИрАэро» осуществляет регулярные и чартерные перевозки по 70 направлениям в России и зарубежья, еженедельно выполняя более 150 рейсов.

Авиапарк «ИрАэро» состоит из нескольких типов самолётов: Ан-24, Ан-26, Ан-26-100, Bombardier CRJ-200 LR, «Сухой Суперджет 100» (RRJ-95B, RRJ-95LR) и Boeing 777-200 ER.

Авиакомпания станет первым получателем среднемагистрального самолета МС-21, серийный выпуск которого на Иркутском авиазаводе начнется в 2021 году.

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