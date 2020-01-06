Российской компании отказано в выполнении прямых рейсов в столицу Узбекистана

6 января 2020 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "ИрАэро" не получила допуск на совершение прямых рейсов между Омском и столицей Узбекистана, городом Ташкентом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на приказ Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация).

О причинах этого не сообщается.

Как сообщалось ранее, компания планировала выполнять рейс по маршруту Ташкент – Омск каждую неделю.

Напомним, что в декабре 2019 года компания "ИрАэро" приступила к выполнению рейсов по маршруту Москва-Андижан-Москва и прямых рейсов по маршруту Иркутск – Карши – Иркутск.

При этом, как отмечается, компанией получен допуск на выполнение рейсов по маршрутам Санкт-Петербург – Нукус, Красноярск – Карши, Краснодар – Карши и Минеральные Воды – Ташкент (два рейса в неделю по каждому направлению).

«ИрАэро» – российская авиакомпания, основанная в 1999 году. Регулярно осуществляет перевозки по всей территории России и в странах ближнего зарубежья.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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