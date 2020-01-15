Увеличился грузопоток в транспортных коридорах Грузии

15 января 2020 15:11 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
На зимние курорты Грузии будут летать вертолеты австрийской компании
Туризм 15:05
В прошлом году вырос экспорт турецкого автопрома в Грузию
Бизнес 14:50
Возрос объем денежных переводов в Грузию
Финансы 14:34
Мэр Грузии анонсировал масштабные проекты в столице
Финансы 13:46
Обзор отчета грузинской компании "Mountain Resorts Development Company"
Бизнес 12:32
В Грузии внедряют новую методологию учета безработицы
Грузия 10:46
Лента новостей
Узбекистан примкнул к Европейскому соглашению о перевозке опасных грузов
Транспорт 15:14
Обнародованы показатели экспорта турецких автомобилей в Туркменистан
Транспорт 15:07
Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий (ФОТО)
Политика 15:06
В 2019 году Турция значительно увеличила экспорт автомобилей в Россию
Транспорт 15:06
На зимние курорты Грузии будут летать вертолеты австрийской компании
Туризм 15:05
Турция сократила экспорт автомобилей в Иран
Транспорт 15:01
Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана
Политика 14:59
Демонтируется эскалатор на одной из станций бакинского метро
Общество 14:58
Казахстан значительно увеличил импорт автомобилей из Турции
Транспорт 14:55