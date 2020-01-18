Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения Bek Air

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) отозвала код обозначения и префикс кода авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года близ Международного аэропорта Алматы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на авиакомпанию.

«C сожалением сообщаем Вам, что Ваша компания больше не отвечает требованиям, установленным резолюцией ИАТА № 762, позволяющей обладать вышеупомянутым кодом обозначения», - говорится в письме ИАТА, опубликованным компанией.

Как отмечается в письме, отзыв ИАТА кода авиакомпании вступает в силу немедленно и таким образом, авиакомпания обязана немедленно прекратить использование кода обозначения для каких либо целей.

«Код обозначения будет предоставлен для присвоения другим соответствующим организациям через 60 дней с даты настоящего письма (17 января 2020 года)», - говорится в письме.

ИАТА также отмечает в письме, что в случае если компания вновь будет признана соответствующей требованиям для назначения кода обозначение в течение вышеуказанного 60-дневного периода, код может быть переназначен Bek Air после проверки соответствия требованиям, оплаты пошлин за восстановление и любых непогашенных остатков, которые компания могла погасить с IATA.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализировано 53 человека.

В результате крушения самолета в Казахстане была приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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