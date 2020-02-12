Узбекистан оказывает гуманитарную помощь Китаю

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане был сформирован гуманитарный груз для жителей Китая для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства юстиции Узбекистана.

Согласно указу президента, Узбекистан направил в качестве гуманитарной помощи медикаменты и средства индивидуальной защиты в Китай, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства юстиции.

Гуманитарный груз направлен на борту ИЛ-76МД, который вылетел сегодня, 12 февраля, в Пекин.

В рамках гуманитарной помощи в Китай отправлены: одноразовые стерильные медицинские перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица, специальная медицинская форма, медицинские маски, медицинская марля.

Делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра здравоохранения Баходиром Юсупалиевым была направлена в Китай для сопровождения и передачи гуманитарного груза.

В целях подготовки второй партии гуманитарной помощи Ассоциацией "Узтекстильпром" будет обеспечено изготовление на текстильных предприятиях страны медицинских масок и защитных костюмов.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тысячи инфицированных умерли. Всемирная организация здравоохранения признала распространение эпидемии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как "эпидемию с многочисленными очагами". За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова).