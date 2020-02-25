Казахстан может ограничить полеты в Иран из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - Казахстан рассматривает возможность ограничения полетов в страны, неблагополучные по коронавирусу, сообщил председатель Комитета гражданской авиации страны Талгат Ластаев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

По его словам, этот вопрос рассматривается министерством здравоохранения страны.

Председатель Комитета сказал, что в первую очередь, это такие страны, где есть вспышка заболеваемости короновирусом: "Есть активность в Юго-Восточной Азии, Японии, по Ирану есть вопросы. Сейчас данный вопрос анализируется".

Ластаев отметил, что количество рейсов в эти страны будет по меньшей мере ограничено. Он добавил, что сегодня пройдет заседание межведомственной комиссии, по итогам которой будет принято окончательное решение.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2 (ранее 2019-nCoV). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 80 17 человек, 2 699 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh