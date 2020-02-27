Пассажиров рейса из Сеула поместили на карантин в Ташкентcком аэропорту

БАКУ /Trend/ - Пассажиров рейса HY514 авиакомпании Uzbekistan Airways, прибывших сегодня из Сеула в Ташкент, поместили на карантин в отдельном терминале аэропорта, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Uzbekistan Airways.

"В целях предупреждения распространения коронавируса в Узбекистане пассажиры рейса HY514, прибывшие сегодня из Сеула, были помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале международного терминала аэропорта Ташкент", - говорится в сообщении.

После того, как министерство здравоохранения проведет ряд необходимых профилактических мероприятий и если ни у кого из прибывших не выявят симптомы ОРВИ, пассажиры смогут покинуть карантинное помещение. Количество и гражданство пассажиров данного рейса не уточняется.

Напомним, что Южная Корея стала второй страной после Китая по числу заболевших коронавирусом. На данный момент общее число зараженных в стране составляет 1 595 человек.

Власти Южной Кореи подняли уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного".

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превысило 80 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 801. Первое место по смертности занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Иран и Италия.

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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