Узбекистан и Южная Корея организуют чартерные рейсы

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Южная Корея организуют четыре чартерных рейса для вывоза узбекистанцев из Сеула, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Авиарейсы будут осуществляться по следующему графику: 8 марта 2020 года – авиакомпания Uzbekistan Airways, 15 марта 2020 года – авиакомпания Кореи, 22 марта 2020 года – авиакомпания Uzbekistan Airways, 29 марта 2020 года – авиакомпания Кореи.

По возвращению в Ташкент пассажиры будут размещены на карантин в течение 14 дней, в специально отведенном месте за пределами столицы. После прохождения соответствующей проверки им будет позволено возвратиться к месту жительства.

"Посольство рекомендует гражданам Узбекистана без паники, спокойно и тщательно взвесить целесообразность возвращения на родину, поскольку правительством Республики Корея предпринимаются все необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, с использованием передовых технологий в сфере медицины, в случае выявления заболевания иностранным гражданам гарантируется оказание бесплатного квалифицированного медицинского лечения", – говорится в сообщении.

Напомним, что авиакомпания Uzbekistan Airways с 3 марта временно приостановила регулярные авиарейсы в Токио, Сеул и Рим в связи со вспышками коронавируса в Японии, Южной Корее и Италии. Кроме того, приостановлены рейсы в Афганистан и Иран.

По данным на 3 марта, число заболевших в Южной Корее составило 3,5 тысячи человек, в Италии – 2036, 52 человека скончались. На фоне распространения вируса за пределами КНР многие авиакомпании ограничивают сообщение со странами, где зафиксированы случаи заражения.

Вспышка неизвестного ранее вируса, вызывающего пневмонию, началась в центральной части Китая в декабре прошлого года. По последним данным, число зараженных превысило 90 тысяч, зафиксировано более трех тысяч случаев смертельного исхода. Случаи заражения были отмечены, помимо Китая, в десятках стран.

Болезнь может проявляться в более или менее тяжелой форме. При легкой форме, по данным китайских властей, лечение занимает около недели, при тяжелой – две и более. Ряд стран разрабатывает вакцину от нового вируса. Ученые из Гонконга заявили, что уже добились результата, однако отметили, что вакцина должна еще пройти необходимые испытания. Всемирная организация здравоохранения, со своей стороны, заявила, что она может быть готова к использованию в течении полутора лет.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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