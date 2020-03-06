Мировая индустрия воздушного транспорта теряет доходы от пассажирских перевозок
БАКУ/Trend/ - В связи с воздействием чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на мировой индустрию воздушного транспорта, наблюдаются глобальные потери доходов от пассажирских перевозок, сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта.
В 2020 году наблюдаются глобальные потери доходов от пассажирских перевозок от 63 миллиардов долларов (в сценарии, где новый вирус содержится на текущих рынках с более чем 100 случаями) и 113 миллиардов долларов (в сценарии с более широким распространением вируса).
|
Рынок
|
Влияние на пассажиропоток (в процентах)
|
Влияние на доходы (в млрд. долларов США)
|
Австралия, Китай, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам
|
- 23
|
- 49,7
|
Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
|
- 9
|
- 7,6
|
Австрия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Швеция, Великобритания
|
- 24
|
- 37,3
|
Остальная часть Европы
|
- 9
|
- 6,6
|
Бахрейн, Ирак, Иран, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты
|
- 23
|
- 4,9
|
Остальной Ближний Восток
|
- 9
|
- 2,3
|
Канада и США
|
- 10
|
- 21,1
Напомним, что Международная ассоциация воздушного транспорта представляет около 290 авиакомпаний, на которые приходится 82 процента мирового воздушного транспорта.