Мировая индустрия воздушного транспорта теряет доходы от пассажирских перевозок

БАКУ/Trend/ - В связи с воздействием чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на мировой индустрию воздушного транспорта, наблюдаются глобальные потери доходов от пассажирских перевозок, сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта.

В 2020 году наблюдаются глобальные потери доходов от пассажирских перевозок от 63 миллиардов долларов (в сценарии, где новый вирус содержится на текущих рынках с более чем 100 случаями) и 113 миллиардов долларов (в сценарии с более широким распространением вируса).

Рынок Влияние на пассажиропоток (в процентах) Влияние на доходы (в млрд. долларов США) Австралия, Китай, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам - 23 - 49,7 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона - 9 - 7,6 Австрия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Швеция, Великобритания - 24 - 37,3 Остальная часть Европы - 9 - 6,6 Бахрейн, Ирак, Иран, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты - 23 - 4,9 Остальной Ближний Восток - 9 - 2,3 Канада и США - 10 - 21,1

Напомним, что Международная ассоциация воздушного транспорта представляет около 290 авиакомпаний, на которые приходится 82 процента мирового воздушного транспорта.