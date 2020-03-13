До праздника Новруз может быть сдана Бакинская кольцевая железная дорога
БАКУ/Trend/ - До праздника Новруз Бакинская кольцевая железная дорога может быть полностью сдана в эксплуатацию.
Об этом сказал журналистам зампред ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Заман Новрузов, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, конечная станция поезда по этому маршруту - Пиршаги: «Пассажирский поезд, курсирующий по Бакинской кольцевой, движется до станции Пиршаги. До праздника Новруз ожидается сдача остановок на станциях Фатмаи-Горадиль и Новханы».
Новрузов отметил, что после сдачи их в эксплуатацию Бакинская кольцевая железная дорога будет функционировать полностью.
Напомним, что общая протяженность дороги 91 километр.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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