До праздника Новруз может быть сдана Бакинская кольцевая железная дорога

БАКУ/Trend/ - До праздника Новруз Бакинская кольцевая железная дорога может быть полностью сдана в эксплуатацию.

Об этом сказал журналистам зампред ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Заман Новрузов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, конечная станция поезда по этому маршруту - Пиршаги: «Пассажирский поезд, курсирующий по Бакинской кольцевой, движется до станции Пиршаги. До праздника Новруз ожидается сдача остановок на станциях Фатмаи-Горадиль и Новханы».

Новрузов отметил, что после сдачи их в эксплуатацию Бакинская кольцевая железная дорога будет функционировать полностью.

Напомним, что общая протяженность дороги 91 километр.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)