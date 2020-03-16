На пограничных пунктах Азербайджана проводится дезинфекция

БАКУ/Trend/ - В усиленном режиме продолжаются необходимые санитарно-профилактические и дезинфекционные работы в пограничных пунктах пропуска Азербайджана против распространения эпидемии коронавируса.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, на всех таможенно-пограничных пунктах пропуска Азербайджана, в том числе на постах "Астара" и "Билясувар" главного Южного территориального таможенного управления регулярно проводятся дезинфекционные работы.

Как отмечается в информации,транспортное средство, въезжающее в страну, попадает в режимную зону, проходя через стационарную дезинфекционную установку.

На втором этапе дезинфекционные мероприятия проводятся вручную сотрудниками таможни, обеспеченными защитной одеждой и дезинфицирующими средствами. Затем процесс на линии управления импортом повторяется снова.

После завершения таможенного контроля транспортные средства в сопровождении мобильного таможенного отделения направляются в специальный терминал, где еще раз дезинфицируются.

Транспортные средства, перевозящие транзитные грузы, отправляются в пункт назначения в сопровождении государственной дорожной полиции.

Отметим, что целью Таможенной службы Азербайджана является защита суверенитета, экономической и национальной безопасности Азербайджана, а также улучшение социального благосостояния народа, содействие международной торговле, а также обеспечение безопасности, сбор таможенных платежей и перевод их в государственный бюджет, а также предотвращение мошенничества в области таможенного дела и борьба с международным терроризмом.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)