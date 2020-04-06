Правительство Грузии продолжает возвращать своих граждан из Европы

БАКУ /Trend/ - Грузинские власти продолжают работать над возвращением своих граждан на родину из стран, где в данный момент обострена эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

На 16 апреля назначен рейс Париж-Тбилиси, 18 апреля – Тель-Авив-Тбилиси, 21 апреля – Рим-Тбилиси. Полеты выполнит грузинская авиакомпания Georgian Airways.

На 24 апреля назначен рейс Тбилиси-Барселона-Тбилиси, а на 27 апреля — Тбилиси-Варшава-Тбилиси. Рейсы будут осуществляться в соответствии с правилами Всемирной организации здравоохранения. Билеты поступят в продажу за два дня до даты вылета, их стоимость составит 199 евро.

«Мы и в дальнейшем будем поэтапно работать над возвращением наших граждан на родину», — сказал Залкалиани.

Как сообщают в МИД, на родину уже вернулись более 5 тысяч граждан Грузии из Китая, Италии, Ирана, Польши, Болгарии, Германии, Греции, Белоруссии, Нидерландов, Египта, Азербайджана и Армении.

С 20 марта практически полностью прекратилось авиасообщение Грузии с другими странами из-за угрозы коронавируса. Полеты осуществляет только компания Georgian Airways, которая по заказу правительства вывозит из-за рубежа граждан Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Ровшан Гусейнов)