МИД Грузии обеспечило временным жильем своих граждан в Беларуси и Литве

БАКУ/Trend/ - Посольства Грузии в Беларуси и Литве обеспечили временным жильем и предметами первой необходимости граждан, которые не смогли вернуться на родину, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.



По данным ведомства, посольство также оказало помощь гражданам в возращении в Грузию.

Кроме того, с помощью посольств более 220 граждан Грузии вернулись из Беларуси и других стран на родину.

Граждан Грузии, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за пандемии, посольство и грузинская диаспора в Беларуси обеспечили временным жильем, продовольствием и предметами первой необходимости. При поддержке посольства Грузии в Литве 11 граждан Грузии вернулись на родину.

“Посольство организованно доставило их в аэропорт и обеспечило едой. Четверым граждан Грузии, которые остались без крова из-за сложной финансовой ситуации, посольство предоставило временное жилье, еду и предметы первой необходимости”, - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также отметили, что при содействии посольства в Литве удалось трудоустроить двух граждан Грузии в строительную компанию, которая предоставила им жилье.

В МИД подчеркивают, что под руководством Межправительственного координационного совета Грузии и усилиями соответствующих ведомств более 5 тысяч граждан Грузии уже вернулись на родину.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Гюнель Зейналова)