Сертификаты летной годности Bek Air отозваны после крушения самолета

БАКУ /Trend/ - Авиационная администрация Казахстана отозвала сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов авиакомпании Bek Air, передаёт в пятницу Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана. Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из Международного аэропорта Алматы. На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека. Вследствие крушения самолета в Казахстане были приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100. Согласно информации, в связи с неисполнением авиакомпанией предписаний об устранении нарушений, внесенных АО "Авиационная администрация Казахстана", отозван сертификат эксплуатанта Bek Air. Также отозваны сертификаты летной годности всех 9 воздушных судов Fokker авиакомпании, говорится в сообщении. "Для получения сертификатов эксплуатанта и летной годности вышеуказанных воздушных судов авиакомпании необходимо будет заново пройти полную процедуру сертификации," - говорится в сообщении. Напомним, АО "Авиационная администрация Казахстана" совместно с Главной транспортной прокуратурой провела внеплановую проверку деятельности авиакомпании Bek Air, по итогам которой выявлены грубые нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)