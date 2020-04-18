Спецрейсом из Израиля в Тбилиси доставят грузинских мигрантов

БАКУ/Trend/ - 18 апреля из Тель-Авива будет выполнен специальный рейс для возвращения граждан Грузии в Тбилиси, сообщает Trend со ссылкой на МИД Грузии.

Согласно данным, в рамках запланированного рейса вернутся несовершеннолетние лица, люди с различными хроническими заболеваниями, а также транзитные пассажиры из США.

По данным от 18 апреля, дипломатические представительства Грузии оказали помощь на местах 7 353 гражданам, а на родину, при поддержке правительства, организованно вернулись 6 435 граждан.

Министерство иностранных дел публикует ежедневные обновления об оказанной помощи гражданам Грузии, проживающим за рубежом, в связи с распространением COVID-19.

Напомним, что Georgian Airways выполняет рейсы из городов Европы в Грузию по поручению Межведомственного координационного совета для постепенного и организованного возвращения граждан Грузии на родину.

"Эти полеты выполняются в полном соответствии с правилами Всемирной организации здравоохранения и все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят 14-дневный обязательный карантин », - сказали в МИД.

По данным ведомства, цена билета на все такие рейсы не превышает 199 евро.

(Автор: Тамилла Мамедова.)