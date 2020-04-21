Грузия возвращает своих граждан из Италии

БАКУ/Trend/ - С целью возвращения граждан на родину из-за вспышки коронавируса, 21 апреля будет выполнен рейс Рим-Тбилиси, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) Грузии.

По информации министерства иностранных дел Грузии, среди пассажиров данного рейса находятся несовершеннолетние граждане Грузии, пожилые люди, беременные женщины, студенты, лица с ограниченными возможностями, онкологические больные, люди с хроническими и серьезными заболеваниями.

Этим же рейсом на родину вернутся 11 грузинских моряков, а также тяжелобольной пациент, гражданин Грузии, которого посольство Грузии доставило из Матера в Рим.

Отметим, что дипломатические миссии Грузии оказали на месте помощь 9 474 гражданам, а при поддержке правительства Грузии на родину вернулись 6 934 человека.

По рекомендации Межведомственного координационного совета, цена на билеты на спецрейсы не должна превышать 199 евро. Билеты появляются в продаже за два дня до назначенного рейса на сайте компании Georgian Airways, которая осуществляет возвращение мигрантов на родину.

Спецрейсы выполняются в полном соответствии с правилами Всемирной организации здравоохранения, и все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят 14-дневный обязательный карантин.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов )