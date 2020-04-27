Казахстанская авиакомпания возобновит полеты между двумя городами страны

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит регулярные рейсы между городами Алматы и Нур-Султан, передает в понедельник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Согласно сообщению авиакомпании, рейсы возобновятся с первого мая и будут выполняться с частотой 3 раза в день.

«Рейсы будут выполняться с соблюдением всех санитарных норм, включая ношение масок как пассажирами, так и экипажами, дезинфекцию салона после каждого рейса, наличие антисептиков и дистанциирование между пассажирами», - говорится в сообщении.

Компания также отметила, что пассажиры, чьи рейсы были отменены до 11 мая и позднее из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, могут поменять дату вылета или вернуть полную стоимость без штрафов.

Напомним, согласно поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в стране будет постепенно смягчен карантинный режим. Среди мер по смягчению условий карантина - решение о возобновлении с первого мая авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы.

Рейсы будут осуществляться с соблюдением строгих санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавируса в Казахстане на сегодняшний день по международным направлениям было сокращено выполнение 438 рейсов в неделю по 97 маршрутам или 99 процентов всех международных полетов.

Также было закрыты регулярные внутренние рейсы на территории страны.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 2 835 человек.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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