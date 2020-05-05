«Белавиа» продолжает вывозить граждан Грузии из Европы

БАКУ/Trend/ - Белорусская авиакомпания «Белавиа» чартерным рейсом доставила из разных стран Европы в Грузию 153 гражданина Грузии, сообщает Trend со ссылкой на МИД Грузии.

По соглашению, заключенному правительством Грузии с государственной авиакомпанией «Белавиа», из аэропорта Минска в Тбилиси будут осуществлены еще два рейса - 10 и 17 мая.

По данным на 4 мая, посольства Грузии в разных странах мира оказали помощь 18 646 согражданам и помогли вернуться на родину 9 486 гражданам. Посольства обеспечивают граждан Грузии жильем, едой и медикаментами, оказывают помощь в возвращении на родину.

Грузия с середины марта полностью закрыла регулярное авиасообщение с другими странами. Чартерные рейсы осуществляет только авиакомпания Georgian Airways, которая вывозит граждан Грузии из-за рубежа. Стоимость билета на такой рейс составляет 199 евро, в онлайн-продажу билеты поступают за два дня до рейса. Всех пассажиров по прибытии в Грузию помещают на обязательный двухнедельный карантин в гостиницу за счет государства.

Для возвращения граждан Грузии на родину на 5 мая запланирован спецрейс – Афины-Тбилиси, на 7 мая – Амстердам-Тбилиси и на 9 мая – Берлин-Тбилиси. Кроме того, 6 мая граждане Грузии вернутся из Иордании и Саудовской Аравии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)