Эльмир Велизаде: Инфраструктура Азербайджана позволяет осуществлять грузоперевозки во всех направлениях

БАКУ/Trend/ - Состоялся онлайн форум B2B Transport с участием заместителя министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмира Велизаде, сообщили Trend в министерстве.

По данным источника, в рамках форума была подчеркнута важность сохранения кадровых ресурсов и предоставлена информация о мерах государственной поддержки, осуществляемых в рамках минимизации негативного воздействия пандемии COVID-19 на деятельность транспортного сектора, в рамках которого были обсуждены вопросы и предложения транспортных и логистических компаний.

«Руководством страны поставлена задача по превращению Азербайджана в региональный транспортный хаб. Транзитные возможности Азербайджана и существующая инфраструктура позволяют местным и зарубежным транспортным и логистическим компаниям осуществлять грузоперевозки во всех существующих направлениях» - отметил Эльмир Велизаде.

Отметим, что в работе онлайн B2B Transport форума приняли участие заместитель начальника государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Ибрагим Алиев, начальник отдела транспортной политики министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Азер Алиев, заместитель генерального директора ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Акпер Керимов, начальник отдела транзита Государственного таможенного комитета Азербайджана Фарид Велиев, заместитель начальника отдела дорожных налогов Государственного таможенного комитета Азербайджана Султан Гусейнов, представитель агентства развития малого и среднего бизнеса по городу Баку Вюсал Гасымов, топ-менеджеры государственных и частных компаний, представляющие разные сектора экономики.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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