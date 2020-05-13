ГТК Азербайджана: Реализация новой концепции приведет к значительному улучшению таможенной системы

БАКУ /Trend/ - Реализация концепции по улучшению таможенного оформления приведет к значительным улучшениям в таможенной системе

Как сообщает Trend, об этом на онлайн-заседании, посвященном вопросу исполнения "Концепции по совершенствованию таможенного оформления" сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов.

По его словам, претворение в жизнь концепции создаст условия для полного устранения контакта граждан и должностных лиц, увеличения количества электронных услуг, более гибкой и эффективной реализации таможенных операций, повышения уровня обслуживания.

«Таможенные органы готовят и реализуют инновационные проекты, основанные на передовом опыте с целью успешной реализации реформ, осуществляемых под руководством главы государства», - сказал он.

Гусейнов отметил, что инициированные Президентом Ильхамом Алиевым в последние годы прогрессивные реформы в таможенной системе создали условия для роста экспортного потенциала, транзитных возможностей нашей страны, дальнейшего улучшения предпринимательской среды, создания прозрачной таможенной среды, упрощения и ускорения таможенных процедур.

«В соответствии с новой концепцией планируется создать «Единую систему учета и баланса» для участников внешней торговли, а также создать детальную систему кодирования внешнеэкономической деятельности, отраженную в товарной номенклатуре с целью регулирования таможенных тарифов и избежания субъективных факторов при таможенной оценке. Также, в соответствии с новой концепцией предусматривается полная автоматизация механизма принятия решений в процессе обработки таможенных деклараций, решения вопросов, связанных с таможенной стоимостью, в электронном виде без посещения таможенного органа и применение других инноваций в целях обеспечения удовлетворенности предпринимателей.»,- подчеркнул Гусейнов.

В заключение Исмаил Гусейнов отметил необходимость внедрения в кратчайшие сроки новой концепции с учетом предложений и мнений, озвученных в обсуждениях на основе поручений и рекомендаций председателя ГТК Сафара Мехтиева.

На заседании, состоявшемся по поручению Председателя Государственного таможенного комитета, генерал-полковника таможенной службы Сафара Мехтиева, приняли участие также заместители председателя Комитета Аскер Абдуллаев, Игбал Бабаев, Джавад Гасымов и руководители структур комитета.

На заседании также, были подробно обсуждены положения по совершенствованию системы таможенного представительства, отраженные в новом документе, минимизации количества документов, необходимых для таможенного оформления, реконструкции “Личного кабинета” участника внешней торговли, увеличении ассортимента и качества электронных услуг.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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