Транзитные контейнерные перевозки через Азербайджан и Центральную Азию выросли

БАКУ/Trend/ - В феврале – апреле 2020 года по сравнению с февралем-апрелем 2019 рост транзитных контейнерных перевозок компании ADY Container через Центральную Азию и Азербайджан и в обратном направлении составил 10 процентов, сообщили Trend в ООО ADY Container.

Так, если в феврале-апреле прошлого года в этом направлении в качестве транзита было перевезено 3987 контейнеров, то за соответствующий период текущего года эта цифра составила 4393 единицы.

Отметим, что несмотря на пандемию, компания ADY Container продолжает осуществлять международные (транзитные) грузоперевозки в режиме импорта и экспорта.

В первом квартале 2020 года по железным дорогам Азербайджана было транспортировано 11,321 тысячи контейнеров.

Отметим, что в первом квартале 2020 года по железным дорогам Азербайджана было перевезено 11,321 тысячи контейнеров, что почти на 10 процентов больше, чем в первом квартале 2019 года и составило всего 10,250 тысячи контейнеров.

Напомним, что ООО ADY Container начало расширение сотрудничества, главным образом, со странами в регионе Дальнего Востока – Китаем, Японией, Южной Кореей, а также с Украиной, Турцией, Россией, Ираном, Индией, чтобы нарастить объем грузоперевозок по международным транспортным коридорам "Восток-Запад", "Север-Юг" и "Транскаспийский международный транспортный маршрут".

Отметим, что ООО ADY Container занимается централизацией, хранением, обслуживанием и транспортировкой контейнеров в соответствии с международными стандартами.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis