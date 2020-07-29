IRU о методах улучшения таможенной системы в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Международный союз автомобильного транспорта (IRU) рекомендует учитывать интеграцию модулей EPD и e-TIR при внедрении Автоматизированной системы обработки таможенных данных (ASYCUDA) в Туркменистане, сообщили Trend в Международном союзе автомобильного транспорта.

Внедрение модулей EPD и e-TIR будет способствовать быстрому развитию цифровой процедуры, которая сокращает человеческие контакты на границах, отметили в IRU.

IRU отметили, что ранее они с Туркменистаном обсуждали вопрос интеграции модуля IRU TIR-EPD (электронное предварительное декларирование) и модуля e-TIR в ASYCUDA.

Также отмечалось, что в настоящее время в Туркменистане уже внедряется ASYCUDA.

Кроме того, Международный союз автомобильного транспорта подчеркнул, что в настоящее время они изучают возможность пилотного внедрения e-TIR вдоль коридора "Ляпис-Лазурь" (Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Турция) и коридора Узбекистан, Туркменистан, Иран и Оман.

Отметим, что ранее Туркменистан и IRU обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, а также перспективы партнерства в области автомобильного транспорта и таможенного контроля.

Международный союз автомобильного транспорта рассказал о практике стран по преодолению трудностей в области транспорта, а также о международных правовых документах, регулирующих такие вопросы.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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