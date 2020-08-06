Путешествия "в никуда" стали популярными на Тайване из-за пандемии

Авиакомпании Тайваня предлагают клиентам однодневные полеты "в никуда", которые стали популярными из-за невозможности отправиться куда-либо после введения связанных с пандемией коронавируса ограничений. Об этом сообщило Международное радио Тайваня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, пассажиры могут приобрести билеты на самолет, который вылетает из международного аэропорта Таоюань, пролетает над Тайванем и близлежащими территориями, не совершая посадки, после чего возвращается в точку отправления. Так, компания StarLux Airlines проинформировала, что после поступления билетов на такой рейс в продажу во вторник все 188 мест были распроданы за пять минут. "Тур" состоится 7 августа и продлится три часа, цена билета в эконом-классе составила 4 688 тайваньских долларов (около $160). 309 билетов на аналогичный рейс продала авиакомпания EVA Air.

В свою очередь, перевозчик China Airlines предлагает полеты для детей и их родителей, в течение которых маленькие пассажиры смогут побывать в роли бортпроводников. Билеты на два таких рейса были проданы за шесть минут.