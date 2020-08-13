В казахстанском порту Актау многократно выросла перевалка контейнерных грузов

Транспорт 13 августа 2020 15:51 (UTC+04:00)
В казахстанском порту Актау многократно выросла перевалка контейнерных грузов
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