Boeing создает портативные ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов в пандемию

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing разрабатывает портативный ультрафиолетовый излучатель, предназначенный для дезинфекции рабочих поверхностей в салоне и кабине пилотов во время пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил руководитель данной программы Ро Латтерс.

По его словам, речь идет о своего рода жезле, излучающем ультрафиолетовый свет. Корпорация планирует предстоящей осенью запатентовать разработку и наладить ее промышленный выпуск. Для этого будут привлечены сторонние производители, с которыми Boeing намерена подписать соответствующие соглашения.

Американская корпорация проинформировала о своей программе 13 авиакомпаний. Многие из них проявили интерес к ультрафиолетовому излучателю.

Ранее руководство Boeing признало, что последствия пандемии коронавируса и прекращение эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX продолжают оказывать прямое негативное воздействие на деятельность корпорации. Во втором квартале текущего года ее чистый убыток достиг $2,39 млрд. Выручка за отчетный период составила $11,807 млрд, сократившись на 25% по сравнению с 15,751 млрд годом ранее. Операционные убытки достигли $2,964 млрд во втором квартале этого года по сравнению с 3,380 млрд за аналогичный период прошлого года. При этом портфель невыполненных заказов оценивается в $409 млрд.