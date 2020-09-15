БАКУ/Trend/ - Российские авиакомпании запросили допуск к регулярным рейсам в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Росавиация впервые за время пандемии COVID-19 анонсировала заседание межведомственной комиссии при Минтрансе, распределяющей допуски на полеты за рубеж. Согласно опубликованным материалам, российские перевозчики хотят получить право летать не только в открытые правительством страны, но и запастись допусками в еще закрытые.

Так, например, чартерная AZUR air запросила допуски к регулярным рейсам из ряда городов РФ в Лондон, Каир, на Мальдивы. Авиакомпания Nordwind просит допуск к маршруту Калининград - Стамбул. Эти два направления открыты для полетов.

В то же время Red Wings и "Азимут" просят допуски к регулярным рейсам из регионов в пока еще закрытый Азербайджан. Также перевозчики претендуют на допуски в Германию, Грецию, Грузию, Израиль, Испанию, Италию, Казахстан, Кипр, Китай и целый ряд других пока не разрешенных к полетам стран. Несколько компаний запросили допуски и к чартерным рейсам: в Австрию, Болгарию, Венгрию, Доминикану, Испанию, Францию.

Некоторые перевозчики просят допуски к рейсам текущего весенне-летнего расписания (действует до конца октября), некоторые - запасаются на осенне-зимнее.