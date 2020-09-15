Туркменистан и Казахстан реализуют новый проект в транспортной сфере

БАКУ /Trend/ - Новым проектом в сфере транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном является строительство туркменской стороной автомобильной дороги до границы с Казахстаном и моста через залив Гарабогазгол, сообщили Trend в министерстве иностранных дел Казахстана.

В министерстве отметили, что реализация этого проекта позволит увеличить товарооборот, объемы грузовых и пассажирских перевозок.

"Этот проект станет еще одним ярким символом дружбы между двумя странами", - добавили в министерстве.

Отметим, что между странами уже осуществляются проекты в транспортной сфере, в частности Железная дорога "Казахстан - Туркменистан - Иран".

Так, железная дорога "Казахстан - Туркменистан - Иран" открыла новые возможности для дальнейшего развития международного сотрудничества.

При этом, данная магистраль стала важным транспортным коридором, соединяющим Север с Югом и Восток с Западом. Она имеет стратегически важное значение для возрождения Великого шелкового пути, развития взаимной торговли между странами Центральной Азии, Каспийского региона и соседними регионами.

(Автор: Джейла Алиева.)

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