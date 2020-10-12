В Казахстане на 28% выросла погрузка зерна в сентябре

Общая погрузка на сети АО «НК «ҚТЖ» в сентябре 2020 года выросла на 2% по сравнению с тем же периодом 2019 г. , до 22,5 млн тонн, передает Trend со ссылкой на «НК «ҚТЖ».

В сентябре погрузка каменного угля составила 8,6 млн тонн, в том числе в республиканском сообщении - 5,9 млн тонн, на экспорт отправлено 2,7 млн тонн твердого топлива.

Погрузка второго социально-значимого груза – зерна- составила - 885 тыс. тонн, что на 28% выше уровня сентября прошлого года. В том числе внутри страны погрузка выросла на 31% до 236 тыс. тонн, на экспорт – на 26% до 649 тыс. тонн зерна нового урожая.

Позитивная динамика наблюдается в отправке черных металлов - на 42% (до 423 тыс. тонн), химических удобрений на 8% (до 318 тыс. тонн), железной и марганцевой руды на 6% ( до 2,5 млн тонн), цветной руды на 10% (до 2 млн тонн).

По итогам января-сентября 2020 года погрузка составила 187 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель остался неизменным.

Каменного угля погружено свыше 73 млн. тонн, в том числе на экспорт 20,8 млн тонн. Погрузка по Казахстану твердого топлива за данный период увеличилась на 5% до 52 млн тонн. Зерна перевезено 6,1 млн тонн, из них на экспорт – 4,4 млн тонн. Отправка зерна нового урожая внутри страны выросла на 4% до 1,7 млн тонн.

За 9 месяцев улучшилась погрузка черных металлов - на 9% (до 3,7 млн тонн), химических удобрений на 8% (до 2,9 млн. тонн), железной и марганцевой руды на 2% ( до 20 млн тонн), цветной руды на 15% (до 17,5 млн тонн).

Грузооборот за 9 месяцев 2020 года составил 169 млрд т/км.

В сентябре грузооборот вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 5,5% и составил 19,7 млрд тарифных т/км.