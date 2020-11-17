Отмечено сокращение контейнерных перевозок между портами Казахстана и Азербайджана

Транспорт 17 ноября 2020 14:26 (UTC+04:00)
Отмечено сокращение контейнерных перевозок между портами Казахстана и Азербайджана
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