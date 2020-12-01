В Азербайджане приступили к реализации проекта по устранению дорожных заторов

БАКУ/Trend/ - Комиссия по безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджана положительно оценила организацию автобусных полос движения на 10 улицах и проспектах города Баку по предложению Бакинского транспортного агентства (БТА), сообщает Trend со ссылкой на агентство.

По решению комиссии, автобусные полосы будут организованы на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Мухаммеда Хади, Рашида Бехбудова, Ахмеда Раджабли, Музаффара Гасанова и Фатали Хан Хойски, а также проспектах Ататюрка, Гара Гараева, Гянджи и Микаила Гусейнова.

С точки зрения интенсивного движения автобусов по выбранным улицам, они считаются коридором движения общественного транспорта столицы.

Основное назначение специальных полос заключается в обеспечении свободного движения регулярных автобусов и экспресс-маршрутов. Специальные автобусные полосы также необходимы для обеспечения комфорта пассажиров, стимулирования использования общественного транспорта и повышения доверия к нему после пандемии.

После организации таких полос, интервал между автобусами стабилизируется в часы пик, а при наличии ограничений движения средняя скорость увеличится с 6 км/ч до 25 км/ч, время задержки пассажиров в пути уменьшится с 20 минут до 4 минут.

Начало работ по организации дорог такими полосами будет проходить по проспекту Микаила Гусейнова. Соответствующие линии разметок уже нанесены, дорожные знаки будут установлены в ближайшие дни.

По его словам, полосы предназначены для движения регулярных и экспресс-автобусов и, при необходимости, оперативных транспортных средств. Движение других автомобилей по полосе запрещено, в противном случае водитель будет привлечен к административной ответственности, предусмотрен штраф в размере 40 манат.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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