Проект железной дороги БТК играет важную роль для развития логистики и функционирования грузинской торговли

БАКУ / Trend / - Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) очень важен для развития логистики и функционирования торгово-логистического центра Грузии.

Об этом, как сообщает Trend через грузинские СМИ, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Как отметила министр, впервые на этой железной дороге есть возможность обрабатывать экспортные грузы в Китай.

«Речь идет о перевозке турецких бытовых товаров в Китай. Это означает двустороннюю активацию нашего коридора. Несмотря на пандемию, в 2020 году было перевезено около 300 тысяч тонн грузов. Для Грузии очень важно отправить новый груз в Китай», - сказала она.

Турнава отметила, что соглашение о свободной торговле Грузии с Европой и Китаем усилит роль страны как логистического и торгового центра.

По ее словам, после ввода участка железной дороги в тестовый режим с 2018 года перевезено около 400 тысяч тонн грузов.

«Это часть альтернативного железнодорожного коридора, который в конечном итоге соединяет Европу и Азию, Европу и Китай», - сказала она.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения. БТК позволяет значительно сократить время доставки товаров из Китая в Европу через Азербайджан, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)