Судоремонтный завод "Биби-Эйбат" передал в эксплуатацию плавучий кран "Айдын Мамедов"

БАКУ/Trend/ - Завершился ремонт плавучего крана «Айдын Мамедов», принадлежащего Каспийскому Морскому Нефтяному Флоту.

Об этом в пятницу сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO).

В сообщении ASCO говорится, что на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат" был отремонтирован кран грузоподъемностью 40 тонн.

"В ходе работ, был проведен ремонт главных двигателей, насосов, трубных систем, отрегулированы вспомогательные двигатели. Жилые и служебные помещения отремонтированы в соответствии с современными стандартами", - отмечается в сообщении ASCO.

Помимо этого, подводная и надводная части плавучего крана были очищены и покрашены. В подводной и надводной части корпуса заменены поврежденные участки. Кроме того, были отремонтированы подвижно-рулевой комплекс, низкопольные арматуры, протекторные установки.

После завершения ремонта, плавучий кран "Айдын Мамедов" успешно прошел тестирование и был отдан в дальнейшую эксплуатацию.

Напомним, что в конце ноября на судоремонтно-строительном заводе «Зых» завершился ремонт паромного судна «Барда» и сухогрузного судна «Маэстро Ниязи», принадлежащего транспортной флотилии ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство».

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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