Между Грузинскими Земо Имерети и Рача строится новая дорога

БАКУ /Trend/ - Департамент автомобильных дорог продолжает строить дорогу, соединяющую регионы Земо Имерети и Рача, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Дорога продолжительностью 51 км, начинается возле города Сачхере в Имеретии и проходит через села Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали. Затем дорога переходит к Амбролаури-Они в Раче и проходит в 20 км от города Амбролаури и в 5 км от Они.

«Новая дорога возродит Лечхуми и Рача и внесет значительный вклад в развитие регионов. Общая сметная стоимость проекта составляет 105 млн лари, завершение планируется поэтапно в 2020-2021 годах», — подчеркивает департамент.

Дорога, соединяющая Земо Имерети с Рачей, очень важна с социально-экономической точки зрения. Движение по трассе Сачхере-Они значительно повысит качество обслуживания и безопасность, особенно в городах и селах региона.

Расстояние между Сачхере и Они составляет 111 км. Сейчас время в пути между этими пункатми составляет около двух часов, благодаря новой дороге оно сократится на час.

Кроме того, новая дорога позволит на полтора часа быстрее добраться в Они и из Тбилиси — время в пути вместо шести часов составит 4,5 часа.

Проект дороги разделен на семь отрезков. Большая часть проекта осуществляется в практически необитаемой лесной зоне вдоль реки через ущелье Хеори на высоте 1000-1500 м над уровнем моря. Согласно проекту, дорогу полностью отремонтируют и уложат асфальтобетон.

«В настоящее время интенсивные работы ведутся на четырех участках одновременно: это земляные работы, устройство искусственных сооружений и укладка асфальтобетонного покрытия. Работы на первом и втором участках дороги Земо Имерети-Рача уже завершены. На данном этапе асфальтировано до 10 км пути. По оставшемуся седьмому лоту объявлен тендер, и работы планируется начать и завершить к 2021 году», — сообщает департамент.