В одном из районов Баку завершены работы по ремонту улиц и дорог (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территории поселка Бадамдар Сабаильского района Баку Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) проведены работы по ремонту улиц и дорог.

Как сообщили Trend в ГААДА, уже завершены ремонтные работы на улицах и дорогах в 1, 2 и 3 жилых массивах поселка Бадамдар общей протяженностью 7,8 километра.

"Завершены ремонтные работы в 1 жилом массиве поселка Бадамдар по улицам Натаван, Вагифа Мустафазаде, Южная, Мирзы Шафи Вазеха общей протяженностью 2,9 километра, во 2 жилом массиве по улице Садовая протяженностью 2,4 километра, в 3 жилом массиве по 26, 28, 30 и 33 улицам", - говорится в сообщении госагентства.

Агентство отметило, что ремонтные работы велись в основном на улицах и дорогах, которые длительное время эксплуатировались без капитального ремонта.

Отметим, что ремонтные работы проводятся под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Напомним, что ГААДА в течение прошлого года провело ремонтные работы на семи улицах Сабаильского района общей протяженностью шесть километров.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev