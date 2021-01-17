Узбекистан предоставил новые скидки иностранным авиакомпаниям

Транспорт 17 января 2021 22:50 (UTC+04:00)
Узбекистан предоставил новые скидки иностранным авиакомпаниям

При реализации специальной программы по «Зиёрат-туризм» с целью перевозки паломников иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов в международных аэропортах. Об этом сообщает компания «Uzbekistan Airports», передает Trend со ссылкой на Kabar.

Кроме этого, в целях расширения географии полётов и улучшения привлекательности аэропортов Республики Узбекистан иностранным авиакомпаниям предоставляется дифференцированная скидка до 30% к опубликованным тарифам на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов.

В частности, для новых заявленных иностранных авиакомпаний при выполнении полётов по новым направлениям и развитию маршрутов в международные аэропорты Узбекистана, на новые маршруты для действующих иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в/из региональных аэропортов Республики, а также на дополнительные частоты, осуществляемые к действующим количествам рейсов.

В 2021 году Узбекистан планирует привлечь 1,7 млн иностранных и 7,5 млн местных туристов, а также увеличить предоставление услуг в этой сфере до $370 млн.

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