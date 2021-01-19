ICAO о глобальном сокращении пассажироперевозок в 2020 году

Транспорт 19 января 2021 15:18 (UTC+04:00)
ICAO о глобальном сокращении пассажироперевозок в 2020 году

БАКУ /Trend/ - В 2020 году по сравнению с 2019 годом пассажироперевозки авиакомпаний мира сократились на 60 процентов из-за карантинных ограничений, введенных странами в связи с пандемией коронавируса, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

"Агентство ООН по вопросам гражданской авиации подтвердило, что объем международных пассажирских перевозок резко снизился - на 60 процентов по сравнению с 2020 годом, что привело к возвращению общего объема авиаперевозок к уровню 2003 года", – говорится в сообщении.

Сообщается, что таким образом в течение 2020 года были перевезены 1,8 миллиарда человек по сравнению с 4,5 миллиарда в 2019 году.

"Наибольший спад был зафиксирован в сфере международных авиаперевозок. В то время, как число пассажиров на внутренних рейсах сократилось на 50 процентов, в сфере международных перевозок сокращение составило 74 процента", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, возможного улучшения глобальной картины можно ожидать во втором квартале 2021 года, но в любом случае это будет зависеть от эффективности управления пандемией и внедрения вакцинации.

Отметим, что финансовые потери авиакомпаний мира, по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, составят в 2020 и 2021 годах в общей сложности 157 миллиардов долларов.

Обновлённые в июне 2020 года данные предполагают убытки авиакомпаний в размере 118,5 миллиарда долларов в 2020 году и еще 38,7 миллиарда долларов — к середине 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev

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