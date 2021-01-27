ASCO о ежемесячных выплатах своим сотрудникам, принимавшим участие в боях

БАКУ/Trend/ - Председатель Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства (ASCO) Рауф Велиев провёл встречу в видеоформате с работниками, участвовавшими в Отечественной войне.

Как сообщили Trend в среду в ASCO, в активных боях приняли участие 58 сотрудников Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства.

Кроме того, сотрудники организации добровольно внесли пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в размере 500 тысяч манатов, а также в Фонд помощи вооруженным силам Азербайджанской Республики в размере свыше 1,06 миллиона манатов и в Фонд «YAŞAT» 548,187 тысяч манатов.

В сообщении ASCO говорится, что кроме сотрудников пароходства, в боях принимали участие выпускники Азербайджанской Государственной Морской Академии (АГМА) и Морского Училища ASCO.

По итогам встречи стало известно, что ежемесячно семьям погибших на войне сотрудников ASCO будут выплачиваться 250 манатов, раненым — 150 манатов, а ветеранам войны — 100 манатов. Кроме того, будет издана книга о сотрудниках ASCO, выпускниках АГМА и Морского Училища, участвовавших в Отечественной войне. Эта книга передаст будущим поколениям историю героизма азербайджанских моряков.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev