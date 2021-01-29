Из Турции по БТК отправятся в двух направлениях экспортные грузовые поезда

БАКУ /Trend/ - 29 января 2021 года из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) отправляется первый экспортный грузовой поезд в Российскую Федерацию.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции, по этому случаю в турецкой столице состоится официальная церемония проводов.

"Контейнерный поезд Анкара-Москва отправляется в 10:00 (GMT +3) по местному времени. Состав из 15 вагонов преодолеет путь протяженностью 4,65 тысячи километров за восемь дней", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в этот же день по БТК отправится грузовой блок-поезд по маршруту Анкара-Сиань. Проезжая через два континента, состав преодолеет в целом 7 тысяч 792 километра.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev