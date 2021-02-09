В Азербайджане планируется запустить производство сельскохозяйственной техники Ростсельмаш

БАКУ/Trend/ - Группа компаний "Ростсельмаш" обсуждает с азербайджанской стороной возможности совместного производства сельскохозяйственной техники.

Об этом, как сообщает Trend, сказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

По его словам, в 2021 году в Азербайджане планируется выпустить опытную партию машин (комбайнов), объем которой в дальнейшем может достичь ста единиц в год.

Напомним, что о планах запустить сборочное производство в Азербайджане сообщал еще в 2019 году гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев. По его словам, предполагалось, что проект с объемом производства 40-50 машин в год будет запущен в 2020 году.

Кроме того, Сорокин отметил, что благодаря созданию совместного предприятия в городе Чирчик (Узбекистан) и успешному трансферу технологий стала возможной организация производства высокотехнологичной сельхозтехники на ее территории.

"В 2020 году "Ростсельмаш" увеличил объем экспорта более чем на 30 процентов", – добавил он.

Отметим, что в ноябре 2019 года на российского-азербайджанском форуме "Ростсельмаш" и "Азермаш" было подписано соглашение о намерениях создания в Азербайджане сборочного производства комбайнов модели Nova.

Напомним, что "Ростсельмаш" – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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