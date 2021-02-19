Транзитом через Азербайджан прошел первый в этом году блок-поезд из Китая

БАКУ/Trend/ - Первый в 2021 году блок-поезд, движущийся из Китая в Грузию через территорию Азербайджана, был отправлен из Баку в Тбилиси сообщили Trend в пятницу в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО "ADY Container".

В пресс-службе ООО отметили, что поезд состоит из 56 контейнеров.

"Данная грузоперевозка осуществляется на основании заказа компаний Maersk и MSC. Контейнеры были доставлены в Бакинский порт по фидерной линии Актау - Алят. Из них 41 контейнер был отправлен из города Сиань, 15 – из города Циндао. Груз поезда – в основном автомобильные шины. Состав уже отправился из Баку в Тбилиси. Ожидается, что завтра контейнеры прибудут в Тбилиси", – сказали в ADY Container.

"До конца 2021 года ООО "ADY Контейнер" планирует отправку по направлению Китай - Азербайджан около 50 контейнерных блок-поездов", – добавили в компании.

Отметим, что данный проект реализуется в рамках совместного сотрудничества «KTZ Express», ООО «ADY Container» и «GR Logistics and Terminals», являющихся членами Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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