Названа возможная причина инцидента с Boeing 777 21 февраля

Инцидент с самолетом Boeing 777 21 февраля мог произойти из-за усталости металла (накопление повреждений в материале) двигателя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт.

По словам чиновника, лопасти двигателя Pratt & Whitney PW 4000 будут во вторник изучены в лаборатории производителя под надзором специалистов регулятора.

Вместе с тем, по словам Самуолта, инцидент не связан с неконтролируемым отказом двигателя.

21 февраля у лайнера американской авиакомпании United Airlines, летевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи) во время полета произошел отказ двигателя. Самолет безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки авиалайнера упала в непосредственной близости от жилых домов. После инцидента United Airlines заявила, что "в качестве меры предосторожности незамедлительно отзывает на временной основе из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000".