С 25 февраля в Грузии заработает междугородний транспорт

Работа междугороднего транспорта возобновиться с завтрашнего дня, 25 февраля.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили после заседания Координационного совета.

Напомним, власти анонсировали постепенное снятие ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее, 8 февраля по будням возобновилась работа муниципального транспорта в крупных городах и работа рынков.