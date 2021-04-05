"Дочка" АЖД запустила новый логистический продукт
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Счетная палата Азербайджана обратилась в Генпрокуратуру в связи с нарушениями в деятельности госкомитета
Азербайджанский PASHA Bank в 2021-23 гг. планирует нарастить объем корпоративного кредитного портфеля
Народный артист Азербайджана Огтай Раджабов отмечает юбилей: Создаваемое сердцем и пропускаемое через душу (ВИДЕО, ФОТО)
Армения нарушает международные законы, не предоставляя Азербайджану карты минных полей - глава фонда
Для устранения минной угрозы на освобожденных землях Азербайджана необходимо совместное сотрудничество - ООН
Изучен ход строительства эмиратской компанией «Masdar» фотоэлектрической станции в Навоийской области
Минсвязи Азербайджана продолжает работу по обеспечению районов страны телекоммуникационными услугами