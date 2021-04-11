Грузоперевозки по БТК в первом квартале 2021 года увеличились на 50%
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Отказ Армении передать карту минных полей является очередным нарушением международного права - посол
Ответственные по медиа представители Тюркского совета посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Азербайджан поддерживает дальнейшую систематизацию сотрудничества в сфере медиа в рамках Тюркского совета – Хикмет Гаджиев
В рамках Тюркского совета должен быть создан Комитет по координации медиа – помощник Президента Азербайджана (ВИДЕО)
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В Отечественной войне Турция была рядом с Азербайджаном и сделала все возможное в сфере медиа – Фахреттин Алтун