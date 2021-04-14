Азербайджан планирует расширить мультимодальные грузоперевозки с Украиной

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество в транспортной сфере между Азербайджаном и Украиной успешно развивается в двусторонней плоскости и в рамках международных организаций, сказали в среду Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в ходе встречи, состоявшейся в Баку между министром Рашадом Набиевым и его украинским коллегой Владиславом Криклием, были обсуждены перспективы развития сотрудничества между странами в области автомобильного и воздушного транспорта, а также международных мультимодальных грузоперевозок.

"Была подчеркнута важность усиления совместных мер по расширению сотрудничества в рамках таких международных организаций и инициатив, как GUAM и TRACECA", - добавили в минтранспорта.

Напомним, что с первого апреля 2021 года низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways приступил к регулярным пассажироперевозкам по маршруту Баку – Киев – Баку с частотой рейсов два раза в неделю.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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