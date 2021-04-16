РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

Россия еще на полтора месяца - до 1 июня включительно - продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года", - сообщили в оперштабе.