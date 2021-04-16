Рейсы в Грузию будет выполнять немецкий лоукостер Eurowings

Немецкий лоукостер Eurowings, входящий в состав Lufthansa Group, рассматривает возможность регулярных полетов в направлении Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Авиакомпания уже официально обратилась в Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии за разрешением на регулярные воздушные перевозки.

«Отрадно, что мы не только возвращаемся к старым авиакомпаниям, но и добавляем новых участников. Eurowings официально заявила о своем желании и подала заявку в Агентство гражданской авиации, чтобы в летний период начать полеты Тбилиси — Дюссельдорф — Тбилиси, а затем расширить территорию. После оживления туризма мы ожидаем, что новые авиакомпании присоединятся к грузинскому рынку», — заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

С 21 июля этого года Eurowings будет выполнять рейсы Дюссельдорф — Тбилиси — Дюссельдорф.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus 320.