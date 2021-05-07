Рынок водородных самолетов к 2040 г. превысит $174 млрд
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Мы отвергаем и не признаем решение правительства Латвии о т.н. «геноциде» армян - Министерство национальной обороны Турции
Построенное в Азербайджане судно типа Ro-Pax отправится в свой первый рейс из Бакинского Порта (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо снести памятник нацисту Нжде в Ходжавенде – Организация ветеранов Азербайджана обратилась к Сергею Лаврову
Восстановительные и созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях находятся в центре постоянного внимания главы государства - Самир Нуриев (ФОТО)
Сборная Азербайджана провела подиумные тренировки предстоящего Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ВИДЕО)
Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг
Ереван готов предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху – Пашинян
Меры по стимулированию ненефтяного экспорта в Азербайджане ускорили рост в этой сфере - Микаил Джаббаров