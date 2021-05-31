В Туркменистане полностью восстановлено ж/д сообщение

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане полностью восстановлено железнодорожное сообщение между городами, сообщает Trend со ссылкой на «Туркменпортал».

По его данным, с первого июня возобновится движение пассажирских поездов по маршрутам Туркменабат — Газоджак — Туркменабат, Туркменабат — Амыдеря — Туркменабат и Мары — Серхетабат — Мары.

В марте возобновились железнодорожные пассажироперевозки по маршруту: Ашхабад — Туркменабат — Ашхабад.

В апреле было восстановлено движение пассажирских поездов по маршруту Ашхабад — Дашогуз — Ашхабад.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в Туркменистане было приостановлено железнодорожное сообщение.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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