Транзитом через Азербайджан из Турции в Китай отправился еще один экспортный поезд

Транспорт 4 июня 2021 16:26 (UTC+04:00)
Транзитом через Азербайджан из Турции в Китай отправился еще один экспортный поезд

БАКУ /Trend/ - Еще один экспортный поезд Турции отправился в Китай транзитом через Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на ADY Container

Согласно информации, состав, перевозящий экспортные грузы из Турции в китайский город Сиань, отправился из порта Баку.

Поезд состоит из 41 контейнера по 40 футов каждый. Контейнеры будут доставлены в казахстанский порт Актау на судне Barıs, оператором которого является ADY Container.

«В контейнерах перевозится промышленная продукция турецкого производства. Поезд прибыл в Баку по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс. Операторами перевозок являются члены Транскаспийского международного транспортного консорциума – компании Pacific Eurasia Logistics, GR Logistics, ADY Container и KTZ Express.

Отмечается, что железная дорога Баку – Тбилиси – Карс является самым выгодным маршрутом для перевозки грузов между Азией и Европой.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: Fidan_Babaeva

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